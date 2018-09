Marokkaan niet uitzetbaar

Dat blijkt uit cijfers die De Telegraaf heeft opgevraagd bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

In Nederland werden vorig jaar wederom veel Marokkaanse illegalen aangetroffen zonder papieren. Den Haag zou die graag uitzetten. In 215 gevallen werd de ambassade van het Noord-Afrikaanse land daarom gevraagd om aan hen reisdocumenten te geven en ze weer op te nemen. Volgens Veiligheid en Justitie willigde het koninkrijk slechts vijf van die verzoeken in. Daarbij is het nog maar de vraag of het aantal van vijf echt gehaald is; het departement rondt af op vijftallen.