’Trump kreeg in het Witte Huis zuurstof toegediend’

Zaterdag gaven de artsen van Trump een update over zijn gezondheidstoestand. Daarin schetsten ze een rooskleurig plaatje over zijn herstel, maar het blijft onduidelijk hoe slecht Trump er precies aan toe was. Ingewijden zijn veel bezorgder over Trumps toestand.

Zo meldde een anonieme bron aan journalisten vlak na de persconferentie van het medische team dat Trumps vitale functies in de afgelopen 24 uur zeer zorgelijk waren. Volgens hem zijn de komende 48 uur cruciaal voor zijn herstel.

Trumps arts Sean Conley zei dat hij nog last heeft van hoesten, een verstopte neus en vermoeidheid, maar dat die klachten lijken te verbeteren. Op de vraag of de president extra zuurstof heeft gekregen, antwoordde Conley ontwijkend: „Niet op dit moment en gisteren met het team, toen we hier allemaal waren, zat hij niet aan de beademing.” Daarmee leek hij te suggereren dat Trump op een ander moment wel zuurstof had gekregen.

Weinig nieuwe informatie gedeeld

Sinds Trump bekendmaakte dat hij besmet is met het coronavirus is er tot aan de persconferentie op zaterdag weinig naar buiten gebracht over zijn toestand. Doordat Trump op Twitter ook lange tijd geen bericht plaatste, rijst het vermoeden dat hij er slecht aan toe was.

Er is ook onduidelijk ontstaan over de vraag wanneer precies duidelijk werd dat Trump het virus heeft. Conley zei tijdens de persconferentie dat er 72 uur voorbij zijn sinds de diagnose werd gesteld. Dat zou inhouden dat Trump woensdag al positief testte. Maar het Witte Huis kwam daar niet veel later op terug en meldde dat Conley bedoelde dat het zaterdag de derde dag is sinds Trump op donderdagavond (lokale tijd) een positieve uitslag kreeg.