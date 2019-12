Gratis kerstboom zagen op Veluwe om stikstof te bestrijden

Ⓒ Unsplash

OTTERLO - De stuifzandgebieden in Het Nationale Park De Hoge Veluwe groeien in hoog tempo dicht door de uitstoot van stikstof. Plant- en boomsoorten die het goed doen op stikstof, zoals de grove den, groeien steeds sneller, waardoor de unieke open zandvlaktes op de Veluwe veranderen in bos. Parkbeheerders en vrijwilligers kunnen de opmars van de dennen niet bijbenen.