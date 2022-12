Grote stroomstoring in Zuid-Holland en Utrecht voorbij

Kopieer naar clipboard

Een verdeelstation van Tennet. Ⓒ ANP

UTRECHT - De grote stroomstoring in een deel van de provincies Utrecht en Zuid-Holland is voorbij, meldt netbeheerder Stedin. Alle ongeveer 45.000 aansluitingen die sinds 00.12 in de nacht van woensdag op donderdag zonder stroom zaten, hebben sinds 02.45 uur weer elektriciteit.