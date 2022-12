Premium Het beste van De Telegraaf

Jacob Luitjens door hof gezien als ’kleine vis’ en kreeg gratie Of Jacob Luitjens, ’de laatste NSB’er’ ooit sorry heeft gezegd, is de vraag

Jacob Luitjens werd uitgeleverd aan Nederland in 1992 om veroordeeld te worden. Het vonnis luidde 6 jaar cel, maar hij kreeg gratie van Beatrix en zat uiteindelijk nog geen 2,5 jaar vast. Ⓒ Foto ANP/HH

Door zijn misvormde rechterarm viel hij uit de toon en was zijn geldingsdrang extra groot. Jacob Luitjens was gevreesd en gehaat als een van de landwachters die samenwerkten met de beruchte Bloedgroep Norg, die zeker vijftig verzetsmensen overleverde aan de Sicherheitsdienst in Assen. „Velen van hen zijn nooit teruggekeerd”, schreef oorlogshistoricus Lou de Jong. Woensdag overleed de ’Schrik van Roden’ op 103-jarige leeftijd. De voor zover bekend laatst levende NSB’er van Nederland kreeg spijt van zijn keuzes.