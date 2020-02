Bloedbad in Duitse shishalounges

Woensdagavond rond 22.00 uur werden de eerste schoten gelost bij een shishalounge in het westen van Hanau, op het Kurt-Schumacher-Platz. De dader ging ervandoor in een donkere wagen. Daarna werden weer schoten gelost bij een ander waterpijpcafé.

In het eerste doelwit zaten volgens Duitse media voornamelijk jonge mensen van Koerdische komaf. Hier vermoordde hij vijf zeker mensen.

Dader dood in woning

Direct na de schietpartijen startte de politie een grote zoekactie naar de dader. De man is later dood aangetroffen in zijn woning. In het huis werd ook het lichaam van de moeder van de schutter gevonden. Volgens de politie handelde hij alleen.

In de woning zou een brief met bekentenis en een video zijn aangetroffen. Volgens de Duitse krant Bild handelde de schutter, Tobias R., vanuit een ’rechts-radicaal motief’.

De Duitse autoriteiten spreken van een ’xenofobisch motief’ bij de 43-jarige dader. R. zou een afkeer van vreemdelingen hebben. "Federale aanklagers hebben het onderzoek in handen genomen vanwege het belang van deze zaak en de mogelijk xenofobe motieven", aldus een justitiewoordvoerder.

De man heeft eerder een video opgenomen waar hij tekeer gaat tegen migranten uit Arabische landen en Turkije.

Lees verder onder de foto

Op straat liggen nog kogels. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hanau ligt in de deelstaat Hessen, twintig kilometer ten oosten van Frankfurt.

Agenten hebben de omgeving van de schietpartij afgegrendeld. Ⓒ Reuters

De burgemeester van Hanau is geschokt door de twee schietpartijen. „Het was een verschrikkelijke avond”, aldus burgemeester Claus Kaminsky tegen de krant Bild. „De avond zal ons nog lang bezighouden. Het is een avond die je je niet erger voor kunt stellen.”