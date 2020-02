Bloedbad in shishalounges

De schutters zouden na de eerste schietpartij zijn gevlucht en later in een andere shishalounge wederom het vuur hebben geopend.

Dader dood in woning

De vermoedelijke dader is dood aangetroffen in zijn woning. Dat meldt de lokale politie. In de woning is nog een lijk gevonden. Volgens de politie handelde de dader alleen. In de woning zou een brief met bekentenis en een video zijn aangetroffen. Volgens de Duitse krant Bild handelde de schutter, Tobias R., vanuit een ’rechts-radicaal motief’. Dat is niet bevestigd door de autoriteiten.

Het totale dodental staat volgens de politie op elf.

Rond 22.00 uur werden de eerste schoten gelost bij een shishalounge in het westen van Hanau. De dader ging ervandoor in een donkere wagen. Daarna werden weer schoten gelost bij een ander waterpijpcafé. Zeker vijf mensen raakten gewond.

Lees verder onder de foto

Op straat liggen nog kogels. Ⓒ Hollandse Hoogte

Direct na de schietpartijen startte de politie een grote zoekactie naar de dader. Hanau ligt in de deelstaat Hessen, twintig kilometer ten oosten van Frankfurt.

De eerste schietpartij zou plaats hebben gevonden op het Kurt-Schumacher-Platz. Daarvandaan zouden de schutters de wijk Kesselstadt in gevlucht zijn en vanuit de auto nogmaals hebben geschoten. Mogelijk is er sprake van een derde schietpartij, daarbij zou niemand zijn geraakt, melden lokale media.

Agenten hebben de omgeving van de schietpartij afgegrendeld. Ⓒ Reuters

De burgemeester van Hanau is geschokt door de twee schietpartijen. „Het was een verschrikkelijke avond”, aldus burgemeester Claus Kaminsky tegen de krant Bild. „De avond zal ons nog lang bezighouden. Het is een avond die je je niet erger voor kunt stellen.”