Britse waakhond doet Libor-zwendelaar in de ban

De Britse toezichthouder Financial Contact Autority liet weten dat de de rol van de handelaar in het Verenigd Koninkrijk voor altijd is uitgespeeld, zo meldt de Belgische krant De Tijd.

De betrokken medewerker die tot 2012 in dienst was bij Deutsche Bank, pleitte in oktober 2015 schuldig aan de ongeoorlfde pratijken.

Medewerkers van een aantal banken, waaronder Rabobank, Barclays, RBS en UBS, namen deel aan het Libor-panel, waarbij de interbancaire rente werd gemanipuleerd.