Schietende politiemedewerker verdacht van dood door schuld

De man, die geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland had, was aangemerkt als verdachte in een lopend drugsonderzoek. Toen het arrestatieteam in actie kwam, is geschoten.

„Tot op heden is uit het onderzoek gebleken dat er geen directe aanleiding bestond om te schieten en dat er sprake is van een ongewild schot.” De Rijksrecherche doet verder onderzoek, waarna het OM zich over de kwestie zal buigen. Dit zal nog „geruime tijd” in beslag nemen.

De politie laat weten dat de kwestie hun „ten zeerste spijt. Ons medeleven gaat uit naar de familie en nabestaanden.” Met de familie van het slachtoffer is contact volgens de politie. De politiemedewerker die wordt verdacht van dood door schuld wordt gedurende het onderzoek niet operationeel ingezet.