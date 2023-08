Zoektocht Monster Loch Ness eindigt zonder sluitend bewijs

Honderden vrijwilligers van over de hele wereld werden zaterdag en zondag op uitkijkposten rond het 37 kilometer lange meer in de Schotse Hooglanden opgesteld, terwijl anderen het meer opgingen met bootjes. Bij de zoektocht naar het mythische wezen werd niet eerder gebruikte apparatuur ingezet, waaronder drones met warmtescanners en een bijna 20 meter lange onderwatermicrofoon.

Volgens The Telegraph zijn verschillende tips binnengekomen van mensen die de livestream volgden via de camera’s die rond het zoetwatermeer, het grootste van Schotland, waren opgesteld. Die informatie onderzoeken zou nog enige tijd kunnen duren.

De meest concrete waarneming van de onderzoekers bij het meer gebeurde op zaterdag. „We hebben vier opvallende geluiden gehoord”, zei McKenna, die moest toegeven dat de opnameapparatuur niet aan stond. Daar voegde hij aan toe dat het mogelijk eenden zijn geweest.

Al vaker hebben verschillende expedities in Loch Ness naar het monster gezocht, maar nog nooit wat gevonden. Een beroemde foto die in 1934 van het monster gemaakt was, bleek een hoax.