Dronken man met hoofdwond rent ervandoor na botsing: heli en hond ingezet

De automobilist had kort daarvoor op een kruising geen voorrang verleend aan een 32-jarige bestuurder uit Babyloniënbroek. De auto’s botsten op elkaar. De 28-jarige man uit Wijk en Aalburg belandde met zijn auto in de sloot, kroop daaruit en ging in gesprek met de tegenpartij, die de hulpdiensten al had gebeld. De gewond geraakte man wachtte dat echter niet af, zette het op een lopen en verdween in de bosschages.

Een zoektocht met een hond en een helikopter leverde niets op. Wel werd later een man met hoofdwond in het nabijgelegen Dussen gezien. Daar is hij alsnog opgepakt.