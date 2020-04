Kabinet komt met miljardenplan voor stikstof

Op korte termijn wil het kabinet een fors bedrag steken in het versterken van natuurgebieden. Verder komt er meer geld voor regelingen om boeren uit te kopen die willen stoppen of hun bedrijf willen verduurzamen.

Ook andere sectoren, zoals de industrie en scheepvaart, worden meegenomen in het nieuwe stikstofpakket. Door de scheepvaart te vergroenen moet het straks weer mogelijk worden om bouwvergunningen af te geven aan de Hollandse kust. Dit dichtbevolkte gebied profiteerde nauwelijks van de eerder genomen maatregelen zoals de omstreden verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur.

’Stikstofcrisis’

Het kabinet gaat in de voorjaarsnota een flink bedrag uittrekken voor de stikstofaanpak, zo bevestigen Haagse bronnen. Deze week worden de puntjes op de i gezet. Dinsdag is er extra coalitieoverleg over wat Nederland afgelopen najaar nog de ’stikstofcrisis’ noemde.

De stikstofuitstoot is door de ‘intelligente lockdown’ lager dan normaal. De stikstofkwestie is voor vergunningen vooral een juridisch probleem, want de uitstootvermindering moet op papier mee kunnen tellen en het liefst blijvend. Achter de schermen wordt desondanks gekeken of de tijdelijke stikstofwinst door de coronacrisis kan worden gebruikt om tijdelijke uitstoot te vergunnen. Bijvoorbeeld bij de bouw van woningen.

Plantjes

Het stikstofpakket moet er uiteindelijk voor zorgen dat Europees beschermde plantjes weer op een niveau komen dat ze niet meer worden aangetast. Het kabinet wil natuurgebieden verbinden en uitbreiden om dit mogelijk te maken, zo stellen ingewijden. Er is geen overeenstemming bereikt over het schrappen van kleine natuurgebieden waar dit doel al bij voorbaat onhaalbaar is

De stikstofkwestie is al met al een dure groene aangelegenheid geworden. Het kabinet trok eerder al ruim 700 miljoen euro uit voor de aanpak. Jarenlang was er een juridisch systeem voor de omgang met stikstof bij vergunningen, maar door een uitspraak van de Raad van State is het kabinet gedwongen om het over een andere boeg te gooien. Het jarenlange proces was aangespannen door een milieuclub.