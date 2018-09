Franse luchtmacht ziet Belgische drone crashen

Het onbemande vliegtuigje is geprogrammeerd om in zo'n situatie een noodlanding te maken, maar dat gebeurde niet. De militaire luchtverkeersleiding kon het toestel lokaliseren en stuurde vliegtuigen om het te escorteren. De Fransen namen dat over nadat de drone de grens was gepasseerd.

Het toestel eindige zijn reis in een weiland in Noord-Frankrijk, ongeveer twee uur nadat het was opgestegen bij het Belgische Weelde, niet ver van de Nederlandse grens. De lokale autoriteiten hebben de drone veiliggesteld. Het toestel heeft geen schade aangericht.

Als de Franse autoriteiten het vliegtuigje hebben vrijgegeven, gaan experts onderzoeken wat er mis is gegaan. VITO liet dinsdag weten voorlopig geen testvluchten meer uit te voeren met de twee drones van dit type.