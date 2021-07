James met zijn baasje Tamara Oppedijk. Ⓒ instagram

HAARLEM - ’Like my water shaken. Not Stirred’, citeert James Hond z’n bijna naamgenoot. Net als James Bond is de Australian Labradoodle een flirterige macho. Elke maand scoort de ’pupfluencer’ ongeveer duizend nieuwe volgers op Instagram. „We zijn maximaal vijf minuten bezig met één foto.”