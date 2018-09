Reddingsactie paardjes van de baan

Natuurbeheerder FREE Nature wil dat de paarden worden afgeschoten omdat er anders te weinig eten is in het park. Stichting Paard in Nood Spanje is boos dat de twee ’afwijkende’ paardjes naar de slager moeten. "Ik heb zoiets van: om twee paarden vanwege hun kleur te laten slachten... waar zijn we in godsnaam mee bezig?", aldus een ontgoochelde Laura Hoitsema van de stichting tegenover RTV Rijnmond. Hoitsema biedt aan om de paarden naar Spanje te brengen. "Daar hebben we een natuurpark van driehonderd hectare. Dat is een gigantisch mooie plek om die twee paarden het eeuwige leven te geven."

Wildernisvlees

Om het transport van de paarden naar Spanje mogelijk te maken, is er een inzamelingsactie op touw gezet. Directeur van FREE Nature Jos Vrolijk voelt echter helemaal niets voor het plan. "De paarden moeten helemaal naar Spanje en daar krijgen ze ook weer de nodige stress en gedoe van." Vrolijk wil het vlees van de dieren aanbieden ter consumptie. "Vanuit onze visie denken we dat ook een bestemming als wildernisvlees een oplossing kan zijn. Zeker omdat onze verantwoordelijkheid voor de paarden van begin tot einde gaat”, aldus Vrolijk.

Het konikpaard, een van oorsprong Pools ras, is eerder een pony dan een paard, met zijn 1 meter 40. Een volwassen konikpaard weegt in perioden met voldoende voedsel beschikbaar ongeveer 400 kilo. Het paard heeft een herkenbare streep over zijn rug lopen.