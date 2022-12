Slavernij-activist eist voorschot: ’Veertigduizend euro voor elke nazaat’

Het Nederlandse kabinet probeert nu al enige tijd de onvrede weg te nemen, die leeft bij de gesprekspartners uit de zwarte gemeenschap over de gang van zaken rond de excuses. De regering stuurde onder anderen minister Kaag naar Suriname, wegens haar vermeend diplomatieke gaven. Maar het gladstrijken van die plooien lijkt vooralsnog niet te lukken.

Onvoldoende overleg

De critici in Suriname en op de Antillen, en hun geestverwanten in Nederland, vinden dat er onvoldoende met hen is overlegd over de afhandeling van de excuses. Afgelopen donderdag legde de rechtbank in Den Haag bezwaren van zes Surinaamse belangenorganisaties naast zich neer. Die tekenden bezwaar aan tegen de excuusdatum van 19 december. Woordvoerders van de organisaties reageerden verontwaardigd op de uitspraak en een van de aanwezigen in de zittingszaal verweet de rechter zelfs ’racisme’. In een verklaring roepen de organisaties de Surinaamse bevolking nu ’dringend’ op om ’deze excuses niet te accepteren’.

De critici willen dat de Nederlandse excuses worden gemaakt op 1 juli 2023, de officiële herdenkingsdag van de afschaffing van de slavernij, dan 160 jaar geleden. Bovendien zouden die door de koning moeten worden gemaakt.

Bekijk ook: Rechter wijst eis af om excuses over slavernijverleden uit te stellen

Geen herstelbetalingen, aldus Rutte

Premier Rutte benadrukte vrijdag dat Nederland niet denkt aan herstelbetalingen, een andere belangrijke eis van de zwarte activisten. Rutte wilde overigens niet bevestigen dat het kabinet daadwerkelijk maandag excuses aanbiedt. „Dat houden we tot maandag in nevelen gehuld.”

Eerder spraken Surinaamse woordvoerders over vele miljarden, die Nederland aan de nazaten van slaven zou zijn verschuldigd, als compensatie voor het leed dat hun voorouders in slavernij is aangedaan. In een interview met het blad De Kanttekening noemt Regillio Vaarnold, voorzitter van de zwarte partij Ubuntu Connected Front (UFC) en oprichter van de antiracistische D’HERO Movement, een bedrag van 40 duizend euro voor iedere nazaat van ’tot slaaf gemaakten’ redelijk ’als voorschot’. „Pas dan zijn we bereid om te praten over excuses.”

Vaarnold herhaalt in dat interview ook de bezwaren tegen minister Weerwind (D66), van Surinaamse komaf, als Nederlandse excuusmaker. „Weerwind is een nazaat van een tot slaaf gemaakte. Hoe haal je het als kabinet in je hoofd om uitgerekend hem excuses te laten maken in Suriname? Ik heb er gewoon geen woorden voor.”