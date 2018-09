Senaat heeft nog moeite met nieuwe Mediawet

Alle fracties laakten de mogelijke politieke invloed bij benoemingen op topfuncties bij het omroepbestel. Die procedures moeten onafhankelijk en transparant zijn. Dekker wil een verkenning laten doen naar de procedures. Maar dat gaat velen niet ver genoeg. Ze willen vastleggen dat een onafhankelijke commissie altijd een bindende voordracht doet.

Ook zint het nogal wat fracties niet dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) van een coördinerende naar een sturende rol gaat. Dat kan betekenen dat de omroepen hun vrijheid op de programmering en inhoud verliezen, stellen tegenstanders. Dekker wil dat omroepen zich richten op informatie, educatie en cultuur. Voor amusement is minder ruimte.

Het debat was begin februari opgeschort, omdat er stevige kritiek was op het wetsvoorstel en de antwoorden van Dekker niet duidelijk waren. De afgelopen weken heeft Dekker veel vragen schriftelijk beantwoord. Ook heeft hij achter de schermen overlegd. Vooral de SP en PVV hekelden deze gang van zaken in 'de achterkamertjes'. Ook CDA en 50PLUS dreven er de spot mee.

Veel partijen willen dat Dekker zijn toezeggingen in wetteksten vastlegt. Dat moet dan eerst weer door de Tweede Kamer worden behandeld.

Dekker beantwoordt dinsdagavond de vragen. Daarna beoordelen de senatoren of ze hiermee kunnen instemmen.

De regeringscoalitie van VVD en PvdA heeft geen meerderheid in de Senaat.