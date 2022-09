’Aan de lopende band’ incidenten rond tramschutter Gökmen T.

ROTTERDAM

Dat meldde de officier van justitie donderdag tijdens een inleidende zitting in de nieuwe strafzaak. Gökmen T. was daar niet bij aanwezig, maar zij nieuwe advocaat Temeltasch wel. De advocaat wilde niet zeggen waarover de nieuwe aangifte gaat, maar zegt dat het om een minder zwaar feit gaat dan waarvoor hij al wordt vervolgd.

Volgens Temeltasch was er in de gevangenis van Vught nooit iets aan de hand met zijn cliënt, maar vinden er sinds zijn overplaatsing naar De Schie ,,aan de lopende band incidenten plaats.” Sinds oktober zit hij in het zwaarste regime. Hij is continue geboeid, behalve in zijn cel. Die maatregel volgde vermoedelijk op het gebruik van geweld tegen personeel van de gevangenis.

Het OM vervolgt Gökmen T. omdat hij in februari 2021 in zijn cel een steekwapen fabriceerde, en daarmee een bewaarder in zijn gezicht en nek stak. In oktober gooide hij een pan hete olie naar een medewerker. De tramschutter zegt dat die pan met inhoud de medewerker niet heeft geraakt, aldus Temeltasch. In de recreatieruimte zou Gökmen T. bovendien vernielingen hebben gepleegd.

Gökmen T. zit een levenslange gevangenisstraf uit voor de aanslag in een tram in Utrecht op 18 maart 2019. Hij doodde vier mensen, meerdere inzittenden raakten gewond. T. kan geen straf krijgen bovenop de levenslange gevangenisstraf waartoe hij al is veroordeeld. Het OM zegt vervolging desondanks van belang te vinden om aan te geven dat diit soort gedrag niet wordt geaccepteerd. Een nieuwe veroordeling kan wel van invloed zijn op het toetsmoment na 25 jaar, en ertoe leiden dat hij niet meer vrijkomt.

Het is niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Volgens Temeltasch is Gökmen T. wel van plan naar de zitting te komen.

Het Openbaar Ministerie vervolgt T. voor een poging tot moord, een poging tot zware mishandeling en vernieling. De rechtbank Rotterdam zal de zaak donderdag nog niet inhoudelijk behandelen. De advocaat zegt eerst onderzoekswensen te willen indienen.