Gekwelde pup krijgt beugel

Wesley kon zijn bek niet goed sluiten omdat zijn tandjes niet pasten. Hierdoor at hij steeds minder en hij raakte zelfs zijn speeltjes niet meer aan, wat Molly grote zorgen baarde. De hondenbeugel zorgt ervoor dat Wesley’s tandjes weer comfortabel in zijn bek passen.

Het gebeurt niet vaak dat een hond een beugel krijgt. Vader Jim voert deze behandeling misschien vier keer per jaar uit bij het Harborfront Hospital for Animals, die foto’s van de pup op Facebook plaatste.

Wesley hoeft de beugel maar een paar weken te dragen, waarna hij weer vrolijk kan ronddartelen en bovenal van zijn eten kan genieten zonder pijn.

When people hear that Dr. Moore is a "doggie dentist," they immediately say things like: "What? Does he put braces on...Posted by Harborfront Hospital for Animals on Friday, February 26, 2016