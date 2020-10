LIVE | Rome stelt ook nachtklok in

De stad Rome en haar regio Lazio stellen een nachtklok in naar het voorbeeld van de regio van Milaan om de verspreiding van het gevreesde coronavirus tegen te gaan. Het uitgaansverbod geldt vanaf vrijdag van middernacht tot 05.00 uur in de morgen.

Maandag lanceerde Lombardije waar Milaan de hoofdstad van is al een dergelijke avondklok. Daar gaat die al om 23.00 uur in de avond in. Italië neemt weer strengere coronamaatregelen, omdat volgens de autoriteiten daarmee de nieuwe stijging in het aantal geconstateerde besmettingen wordt bestreden.

