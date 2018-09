Lente start met sneeuw

In de Veluwe, de Sallandse Heuvelrug, Drenthe en Groningen blijft de sneeuw vermoedelijk liggen. In het westen gaat de neerslag al snel over in regen, in het oosten gebeurt dit pas eind van de middag.

Met 9,7 zonuren was het gisteren overigens de zonnigste schrikkeldag sinds de start van de metingen in 1901. Het record stamt uit 1932 met 9,6 uren zonneschijn.