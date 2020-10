Utrecht sluit na horeca ook parken en supermarkten om 22.00 uur

Ⓒ Koen Laureij

UTRECHT - De gemeente Utrecht sluit supermarkten en nachtwinkels om 22.00 uur, net als drie grote parken in de stad. De maatregelen zijn genomen nadat afgelopen weekend een massale run op alcohol ontstond in de supermarkten op het moment dat de horeca om 22.00 uur de deuren sloot. Ook in de parken en in de binnenstad ontstond drukte.