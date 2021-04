Kritiek op BLM-oprichter om aankoop villa in rijke buurt

Daarbij komt dat de zelfbenoemde marxist een prijzig optrekje heeft gekocht in de in Los Angeles gelegen wijk Topanga Canyon waar, zo schrijft the Daily Mail, 88 procent van de bewoners een blanke huidskleur heeft. Cullors zou 1,4 miljoen dollar hebben neergeteld voor de villa.

Hoe de activiste aan zulke bedragen komt, is vooralsnog onbekend. Wel meldt AP-News dat Black Lives Matter afgelopen jaar zo’n 90 miljoen dollar aan donaties van haar aanhang heeft ontvangen. Op Twitter wordt verontwaardigd gereageerd op de keuze van de activiste om een paleisje in een rijke ’witte’ buurt aan te schaffen. Ze wordt zowel door linkse als rechtse activisten verweten een oplichter te zijn.

Bahamas

Naast het huis in Topanga Canyon bezitten Cullors en haar partner Janaya Khan drie andere huizen in Los Angeles. Ook was ze op zoek naar een stulpje in een resort op de Bahamas, waar ook Tiger Woods en Justin Timberlake een huis hebben, meldt the Sun.

Terwijl Cullors haar geld in vastgoed investeerde, kregen lokale BLM-organisaties geen financiële steun meer van hogerop en moesten zij met crowdfundingsacties het hoofd boven water proberen te houden. Naast haar werk als activist is Cullors lerares aan het Prescott College in Arizona en staat ze onder contract bij tv- en filmgigant Warner Brothers.