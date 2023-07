Brand in kinderziekenhuis Roemenië na ontploffing aggregaat

BOEKAREST - In een kinderziekenhuis in de Roemeense hoofdstad Boekarest is dinsdagavond brand uitgebroken, nadat tijdens een stroomstoring een noodgenerator was ontploft. Honderdtien mensen moesten worden geëvacueerd, onder wie 79 kinderen. Niemand raakte gewond.

