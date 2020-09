Stenengooierij Greenpeace brengt Noordzee Akkoord in gevaar

De Esperanza lag voor de acties van maandag afgemeerd in Hamburg. Ⓒ Jos Schuurman

AMSTERDAM - Visserijorganisaties mijden een overleg over de Noordzee omdat ze zich dubbel gepakt voelen door Greenpeace. De stenengooierij van de groene actiegroep brengt volgens VisNed niet alleen mensenlevens in gevaar, de milieuorganisatie lobbyt in Engeland ook nog eens om Nederlandse vissersschepen uit Britse wateren te weren.