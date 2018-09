29 dagen, dan mogen meisjes de jongens vragen

Vandaag de dag is het een stuk gebruikelijker voor vrouwen om hun man ten huwelijk te vragen. Vroeger was dat uit den boze. Eens in de vier jaar mochten vrouwen wel de stoute schoenen aantrekken, omdat schrikkeldag ’eigenlijk niet bestaat’.

Tijdens traditionele schrikkelbalsen zijn vrouwen degene die de man ten dans vragen. „Er hoort zelfs een rijmpje bij: Heeft februari 29 dagen, dan mogen de meisjes de jongens vragen”, vertelde Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, aan Vrouw.

Schouten interviewde meerdere oudere vrouwen, die ooit een man ten huwelijk vroegen. Dat gebeurde bijna altijd met succes. Wel levert schrikkeldag andere problemen op. Wie iets bestelt bij webwinkels, kan soms zijn geboortedatum niet invullen. In Amerika zijn er daardoor heuse belangenclubs van ’schrikkelkinderen’.