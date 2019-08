Steeds meer Britten willen Nederlander worden

Als Britten genaturaliseerd worden tot Nederlander, moeten ze afstand doen van hun Britse nationaliteit. Ⓒ ANP

DEN HAAG - In de aanloop naar een Brexit vragen steeds meer Britse staatsburgers de Nederlandse nationaliteit aan. In de eerste zes maanden van het jaar hebben 180 Britten een naturalisatieverzoek ingediend. Dat is ongeveer twee keer zo veel als in dezelfde maanden vorig jaar, komt naar voren uit cijfers die het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft verstrekt.