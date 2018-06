Mobiele tussendoortjes

Reverse The Odds (Android en iOS, gratis)

In deze game helpen burgers onderzoekscentrum Cancer Research UK indirect door onderzoeksdata te analyseren. Voor de game worden kweekjes van kankercellen in levels omgezet en is het aan de spelers om patronen te ontdekken; maak je geen zorgen. De makers benadrukken dat je niets fout kunt doen.

Ellipsis (iOS, €4,99)

Het principe is heel simpel: verzamel alle blauwe bolletjes, vermijd obstakels waardoor je kunt afgaan en bereik veilig de finish. Dit doe je allemaal door je vinger over het scherm te bewegen. Gaandeweg neemt de uitdaging steeds meer toe en wordt het best pittig.

Uncarta: Uncover Hidden Words (Android en iOS, gratis)

Een puzzelspelletje waarbij je het woord moet raden dat de makers in gedachten hebben. Om het iets simpeler te maken, is een aantal letters afgedekt. Door hiermee te schuiven, wordt langzaam duidelijk welk woord wordt gezocht.