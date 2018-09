Duikles voordronepiloten

De cursus maakt deel uit van het lessenpakket van een mbo- en hbo-opleiding. Studenten leren bij de opleiding de drone te besturen en leren daarnaast over de toepassingsmogelijkheden van de miniduikboot. De opleiding is volgens de betrokken scholen nieuw in Nederland.

„Zo’n drone is onlangs bijvoorbeeld gebruikt bij het inspecteren van de kapotte damwand bij Grave”, aldus lector duurzame watersystemen Paul van Eijk, die is verbonden aan hogeschool Van Hall Larenstein. Studenten milieukunde van die opleiding en mbo-studenten van de opleiding life sciences krijgen het vak in hun pakket.

Onderwaterdrones kunnen worden uitgerust met camera’s voor het bekijken van de situaties onder water, maar vaker worden ze volgehangen met sensoren, zegt Van Eijk. De studenten werken met twee drones. Op de ene, die het meest lijkt op een torpedo, zitten sensoren die bijvoorbeeld zuurstof, temperatuur en nitraat kunnen meten. „En die sensorenwereld is nog volop in ontwikkeling, dus er komen nog veel mogelijkheden bij.”

De andere drone, die een ondefinieerbare vorm heeft, is lichter en is vooral geschikt om camerabeelden te maken. Met dat exemplaar kan in rioolbuizen worden gekeken of dicht langs kades. „Het maaien van oevers gebeurt soms te vroeg, wanneer er nog snoekbroed, eitjes van snoeken, langs de oevers zit. Nu kan je van te voren inspecteren of die er nog zijn.”

Vergeleken met de inmiddels doodnormale vliegende drone is de onderwaterdrone betrekkelijk nieuw. „In de innovatiecyclus zit de ontwikkeling van de onderwaterdrone nog aan de voorkant.” Toch is het fenomeen eigenlijk al best oud. „Jacques Cousteau (een twintigste-eeuwse zee-onderzoeker) maakte er al gebruik van.”

Afgelopen zomer werkten hogeschool Van Hall en het Wetterskip Fryslân al samen bij het onderzoeken van de ecologie en kwaliteit van de Friese wateren. Ook bij het inspecteren van kades werden drones gebruikt.