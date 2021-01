Reconstructie: waarom ruimde minister Wiebes ineens alsnog het veld?

Premium Binnenland

Britse variant rukt op in Nederland: ’Het gaat snel’

De Britse variant van het coronavirus verspreidt zich in rap tempo over het hele land en is tot in Friesland en Groningen vastgesteld. Volgens het RIVM gaat het in totaal nu om zo’n 200 gevallen, ongeveer een verdubbeling van het aantal gevallen vergeleken met een week geleden. Sonja Kloppenburg, wo...