’Jongeren Terschelling dronken uit elkaars bierflesje’

De rij voor de coronatest op Terschelling. Ⓒ Timsimaging

Het was lange tijd een virus van het vasteland, een onheilspellend verhaal van ver. Maar sinds er op de Terschellingse jongerencamping Appelhof corona is uitgebroken, is de harde realiteit ook doorgedrongen op Schylge, zoals de inwoners hun rustige, onschuldige eiland zelf noemen.