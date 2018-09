Uitslag stelling: Vroegtijdige signalering

Een respondent die vindt dat er onvoldoende aandacht is voor dierenmishandeling, vindt het schandalig dat daders er met een lichte straf vanaf komen. Volgens richtlijnen van het Openbaar Ministerie (OM) variëren de straffen voor zware dierenmishandeling van een taakstraf van 40 uur bij een eerste vergrijp tot een gevangenisstraf van 6 weken voor iemand die zich hier vaker schuldig aan heeft gemaakt. Veel te laag, vindt 95 procent van de stemmers. Ook vindt bijna iedereen het goed dat in 2010 seks met dieren verboden werd. ,,Dieren zijn weerloos, net zoals baby's. Ze kunnen zich niet verweren tegen die vreselijke mensen die dat soort dingen uithalen. Hoge straffen geven of een koekje van eigen deeg, dan weten ze hoe het aanvoelt”, aldus een deelnemer.

Wat 85 procent betreft moet er juridisch geen verschil worden gemaakt tussen het mishandelen van mensen of dieren. ,, Al het leven moet worden beschermd, zeker kwetsbaar leven. Waarom zou het mishandelen van een dier minder erg zijn”, vraagt iemand zich af. ,,Laten we niet overreageren”, relativeert een deelnemer. ,, Elk dier dat wordt mishandeld, is er een te veel. Maar hoeveel mensen worden er niet mishandeld? Ik vind dat moreel veel zwaarder wegen dan dierenmishandeling.”

Zeven op de tien pleiten voor meer onderzoek naar het gedrag en de beweegredenen van dierenbeulen. Hoe meer we hierover te weten komen, des te beter, menen veel deelnemers. Zo komt uit Amerikaans onderzoek naar voren dat er een kans is dat dierenbeulen op den duur hun terrein verleggen naar mensen. Dat zogeheten ‘wreedheidsverband’ acht 80 procent aannemelijk. ,,Als je wreed bent naar een dier toe, kun je geen goed mens zijn”, stelt iemand. Een andere deelnemer denkt een verklaring hiervoor te hebben. ,,Er ontbreekt bij hen elk besef van empathie. Deze individuen zijn levensgevaarlijk en moeten daarom verplicht TBS krijgen.” Uiteindelijk kiest driekwart eerder voor straffen dan voor behandelen. Over één ding zijn alle deelnemers het wel volledig eens: dierenbeulen moeten het recht om huisdieren te houden verliezen. Sommigen pleiten daarom voor een zwarte lijst.

Het fors verhogen van de straffen, zoals in Groot-Brittannië volgend jaar gebeurt, zal leiden tot een daling van het aantal delicten, denkt de helft. Een kwart denkt van niet. Veel deelnemers vinden de pakkans nu te laag. Oorzaak: gebrek aan capaciteit bij de opsporingsdiensten. ,,De politie is al overbelast met inbraak, diefstal, roof en moord.” Het instellen van het meldpunt 144 voor dierenmishandeling en -verwaarlozing vindt 97 procent een goede zaak. Volgens veel respondenten gaat dit echter niet ver genoeg. ,,Speciale dierenpolitie, zoals in Amerika, werd in Nederland weggehoond als ‘caviapolitie’, maar is hard nodig.”

Tenslotte wijzen veel stemmers erop dat niet alleen opsporing belangrijk is, maar ook het vroegtijdig herkennen van sadistische neigingen bij kinderen. ,,Signalering door scholen, opvoeders etc. Met deze kinderen is namelijk al heel wat mis.”