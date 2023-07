Bosbrand op Canarische Eilanden houdt aan

Ⓒ ANP / AFP

SANTA CRUZ DE LA PALMA - De bosbrand op het Spaanse eiland La Palma, onderdeel van de Canarische Eilanden, woedt nog steeds hevig, ondanks voor de blussers iets gunstigere weersomstandigheden in de nacht van zaterdag op zondag. In het zeer dunbevolkte gebied circa 20 kilometer ten noordwesten van de stad Santa Cruz de la Palma is al bijna 4700 hectare in de as gelegd. Circa 4200 mensen moesten hun woningen verlaten vanwege de dreiging van de bosbrand.