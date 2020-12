Veel vragen rond geheimzinnige dode in Oud Ade: ’We zagen de bewoner nooit’

Ⓒ Michel van Bergen

OUD ADE - Wat is er gebeurd in de vroege dinsdagochtend, aan de Hofdijklaan in Oud Ade? Nadat de politie een overleden persoon aantrof na een melding van een woningoverval, werd de hele omgeving snel afgezet. De vraag is ook wie er woonde, want veel buren in het Zuid-Hollandse polderdorpje waar iedereen elkaar wel kent hebben geen flauw idee.