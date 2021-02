Aangifte als Blijdorp uit geldnood gezonde dieren afmaakt

De dierentuin zit door corona in de problemen, net als veel andere dierentuinen in het land. Vorige week meldde wethouder Bert Wijbenga (dierenwelzijn) dat Blijdorp om het aantal dieren te verminderen, in het uiterste geval en „zeer tegen haar zin” misschien zal moeten overgaan tot euthanasie.

Dat vinden de dierenorganisaties, waaronder Comité Dierennoodhulp, te gek voor woorden. „Wij willen u erop wijzen dat het doden van gezonde dieren geen euthanasie is. Euthanasie wordt bij mensen altijd uitgevoerd op eigen verzoek en vindt plaats bij een ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Ook dieren kunnen euthanasie krijgen, maar dat is dan wel omdat een dier ernstig ziek is of ondraaglijk lijdt”, schrijven ze.

Zorgplicht

„U heeft zelf als commerciële instelling ervoor gekozen om zoveel dieren in uw dierentuin gevangen te houden ten einde hen tentoon te stellen voor het vermaak van de bezoekers. U heeft dus de zorgplicht voor al die dieren, ook nu het financieel minder met uw bedrijf gaat. Wij hopen uiteraard dat aangifte niet nodig is en uw dierentuin voor de verstandige, eenvoudige en diervriendelijke weg kiest en die is dat uw dierentuin stopt met fokken.”

De organisaties vinden dierentuinen sowieso niet meer van deze tijd. Volgens hen lijden dieren onder gevangenschap en dienen fokprogramma’s geen enkel doel. Ze kwamen afgelopen week ook al in het geweer tegen Artis. Ook de Amsterdamse dierentuin zit in geldnood en laat daarom de drie leeuwen verhuizen naar Frankrijk, omdat er geen geld is voor een broodnodig nieuw verblijf.

Donderdagavond spreekt een commissie van de Rotterdamse gemeenteraad in een spoeddebat over een lening van 10 miljoen euro aan Blijdorp.