Paus begint driedaags bezoek Hongarije met oproep tot vrede

In zijn eerste toespraak van zijn bezoek heeft de paus opgeroepen tot creatieve manieren om vrede te brengen voor Oekraïne. Hij riep op de geest van Europa terug te winnen en niet toe te geven aan „kinderlijke oorlogszucht”, terwijl nationalisme steeds populairder wordt en er oorlog in Oekraïne is. Hij ziet de geest van Europa komen uit de jaren van vlak na de Tweede Wereldoorlog toen leiders volgens hem over de grenzen heen gingen kijken. Hij is er ook voorstander van dat er veilige routes of manieren voor migranten worden gecreëerd om Europa te bereiken.

Het is zijn eerste reis sinds hij een maand geleden werd opgenomen in het ziekenhuis. Franciscus lag eind maart drie dagen in het hospitaal vanwege ademhalingsproblemen als gevolg van een bronchitis. Hij leidde daarna wel gewoon de mis tijdens de traditionele paasviering. Hij doet vrijwel alles in een rolstoel, omdat hij last heeft van zijn knie. Ook in Hongarije is het programma aangepast op het gebruik van de rolstoel.

De president van het land, Katalin Novak, heeft ter gelegenheid van het bezoek van de paus tot verbijstering van critici donderdag gratie verleend aan een aantal extreemrechtse gevangenen. Onder hen is Gyorgy Budahazy, de leider van de ultranationalistische paramilitaire beweging Pijlkruisers van de Hongaren. Hij kreeg in 2016 een gevangenisstraf van 13 jaar opgelegd wegens terrorisme. De beweging belaagde eerder woningen en partijbureaus van liberale en sociaaldemocratische leiders met onder meer molotovcocktails. Hij pleitte niet schuldig en noemde het zelfs een politiek showproces. In tweede instantie werd de celstraf teruggebracht en volgens zijn advocaat had hij nog 2,5 jaar voor de boeg, aldus Hongaarse media