Prinses Margriet heropent Artis dat vijf maanden gesloten was

Er was gelijk al veel belangstelling. „Ondanks de regen was er een goede sfeer. De bezoekers zijn heel blij dat ze het park weer in mogen. Het is een verademing na vijf maanden dicht te zijn geweest”, zegt een woordvoerster.

Bezoekers moeten wegens corona wel van tevoren boeken via internet en daarbij een starttijd aangeven. Voor de komende dagen en het pinksterweekend zijn al meer dan 20.000 reserveringen binnengekomen, vertelt de woordvoerster.

De bezoekers kunnen vooralsnog alleen terecht in het buitengedeelte. In het park zijn verder de nodige aanpassingen gedaan om de veiligheid van de bezoekers, de medewerkers en de dieren te garanderen. Artis laat per 10 vierkante meter één persoon toe, dat betekent dat per dag 5000 bezoekers er terecht zouden kunnen.