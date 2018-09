'Lager parkeertarief tegen winkelleegstand'

De winkelleegstand liep in de afgelopen jaren op tot een recordhoogte van 7,4 procent. In sommige gemeenten tot zelfs meer dan 20 procent. Door de huidige faillissementen en bedrijfssluitingen loopt dit aandeel waarschijnlijk nog verder op. Bovendien zijn er in veel gemeenten nog plannen om het winkelareaal verder uit te breiden. Naar verwachting komt er in de komende jaren nog 1,2 miljoen vierkante meter winkelruimte bij.

Leegstaande panden tasten de aantrekkingskracht van winkelgebieden aan en leidt tot verloedering, stelt Detailhandel Nederland ,,Gemeenten spelen een sleutelrol bij het vestigingsklimaat in de winkelcentra. Om spooksteden te voorkomen moeten zij maatregelen nemen. Een maatregel die alle gemeenten eenvoudig kunnen nemen is het verlagen van de parkeertarieven'', zegt voorzitter Guido van Woerkom.

,,De gemeenten moeten direct aan de slag'' benadrukt hij. ,,Het is twee voor twaalf geweest. In de afgelopen jaren maakten gemeenten bewust of onbewust verkeerde keuzen. Neem bijvoorbeeld de gemeente Assen. Daar stegen de parkeertarieven met 45 procent, nam de winkelleegstand toe tot 17,5 procent en als klap op de vuurpijl nam Assen ook nog eens het besluit om een gigantisch outletcentrum buiten de stad te realiseren.''