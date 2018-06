Brand in haven Antwerpen onder controle

ANTWERPEN - De brand die vrijdag uitbrak bij een afvalverwerkingsbedrijf in de haven van Antwerpen is onder controle. De Belgische brandweer adviseerde mensen in de omgeving ramen en deuren gesloten te houden, maar trok dat advies rond 19.00 uur weer in. De brandweer heeft geen gevaarlijke concentraties van giftige stoffen gemeten.