’Biden heeft enorme kluif aan taaie Poetin’

Amerika is terug. Dat was de boodschap van president Biden bij de NAVO, de EU-top en op de G7. In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Uncle Joe – een blik op de VS’ bespreken buitenlandredacteuren Thijs Wolters en Frank van Vliet de ontmoeting met de Russische president Poetin, de spierballentaal over en weer, en Bidens eerste aanvaring met de pers. En het hoge woord is eruit: Donald Trump geeft toe dat hij de verkiezingen niet heeft gewonnen.