Groen licht Leopard 2-tanks: het wachten is op reactie Kremlin Rusland zweert wraak na levering tanks, moeten we bang zijn?

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

„De retoriek van Poetin is gewijzigd: van een snelle oorlog waar de bevolking weinig last van heeft naar een langdurige oorlog tegen het hele Westen”, aldus Oost-Europadeskundige Bob Deen. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Nu het licht op groen staat voor de levering van Leopard 2-tanks aan Oekraïne is de vraag: hoe reageert het Kremlin? Is het Westen een rode lijn over gegaan? Kernwapens zal hij niet gebruiken, schatten experts in. „Maar Poetin kan heel veel doen om het Westen het leven zuur te maken, the sky is the limit.”