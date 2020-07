Albert Heijn: door blokkade boeren kans op lege schappen

Een filiaal van supermarkt Albert Heijn in Groningen kampt met bevoorradingsproblemen en brengt klanten middels een bordje op de hoogte. Ⓒ ProNews

ZAANDAM - Door de blokkade van een distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle krijgen klanten in 230 winkels mogelijk te maken met lege schappen. Een groep boeren demonstreerde vrijdag tot 13.30 uur in de Overijsselse stad, waarbij ze de toegang tot het distributiecentrum met tractoren blokkeerden.