Problemen met Thalys pijnlijk in drukke tijd: 5 vragen

1 Wat was er het voorbije weekend aan de hand?

Een trein van Thalys die onderweg was van station Brussel-Zuid naar Parijs-Noord, stond stil in het Belgische Doornik, na een aanrijding met een dier. Om veiligheidsredenen moest de trein volledig tot stilstand worden gebracht en de elektriciteit afgesloten. Dat betekende onder meer dat de ongeveer 350 passagiers niet langer airconditioning hadden.

2 Waarom maken velen zich zorgen om de kogeltrein?

Omdat het niet de eerste keer was. Juli was een echte rampmaand. Uitgerekend tijdens de warmste dag van het jaar strandde onlangs al een van de hogesnelheidstreinen. Doordat de airco ook uitviel, warmde het op tot 40 graden. Deuren mochten niet open, en ook ramen niet, al werden die geforceerd om zo water aan te kunnen nemen. Nog geen week later was het opnieuw raak. Weer moesten reizigers overnachten in een stilstaande trein. Dat overkwam tientallen mensen ook al in april.

3 Is dit niet funest voor het draagvlak voor de (snelle) trein?

Dat is inderdaad het zorgelijke eraan. Het is des te pijnlijker dat de Thalys keer op keer uitvalt in een periode waarin het internationale reizen snel aantrekt en vliegvelden kampen met chaos door grote personeelstekorten. NS International en de Treinreiswinkel lieten De Telegraaf onlangs juist weten dat de verkoopcijfers door het dak vlogen. Parijs en Brussel zijn traditioneel topbestemmingen met de trein.

4 Hoe kijkt het personeel tegen de situatie aan?

Werknemers balen ook, maar benadrukken tegen deze krant dat zij machteloos zijn. „Ik werk zelf op de Thalys en dit soort situaties zijn uiterst vervelend voor reizigers, maar ook voor ons”, zegt een van hen. „Helaas werkt Frankrijk niet altijd mee, de autoriteiten zijn niet flexibel als problemen moeten worden opgelost. Dubbel zo vervelend, want het is extra druk in de zomer.”

5 Waar klagen passagiers vooral over?

Het gebrek aan inlichtingen. Talloze slachtoffers meldden zich in de media. „Informatie kregen we niet, de apps van NS International en Thalys gaven geen info”, zei een van hen. „De hele avond hebben we geprobeerd in contact te komen. Omboeken was niet mogelijk, ter plaatse was geen personeel.”

Thalys had op zijn website een link geplaatst met informatie over het incident. Wie daar op klikte kreeg een foutmelding. „We doen alles wat we kunnen om de situatie zo snel mogelijk te herstellen”, verzekerde een woordvoerster niettemin. Dat gebeurde later in het weekend ook grotendeels.

Marcel Vink