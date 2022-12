Vanaf woensdag steeds meer kans op sneeuw

Woensdagmiddag wisselen de zon en buitjes elkaar af. Dit zal voornamelijk bestaan uit regen, maar bij een felle bui is ook hagel of natte sneeuw mogelijk. Tussen de buien door wordt het een graad of 6. In de avond blijft er kans op buien en stijgt de kans op winterse neerslag. De temperatuur daalt in de nacht op donderdag landinwaarts naar het vriespunt. Aan de kust liggen de minima op 2 of 3 graden.

Ook donderdag krijgen we te maken met winterse buien, het kan op momenten flink sneeuwen. Waarschijnlijk zal de sneeuw echter snel dooien, want de middagtemperatuur komt uit op 3 of 4 graden. In de loop van de middag nemen de buien in aantal en felheid af. De wind is matig en waait uit het westen of zuidwesten.

Vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog en start mogelijk regionaal met mist. Verder is er een mix van wolkenvelden en af en toe zon. In het weekend is er veel bewolking en slechts af en toe zon. Veel neerslag staat er niet op het programma, maar als er iets valt is er wel een grote kans op (natte) sneeuw. De maxima komen uit tussen 0 en 3 graden met de hoogste temperaturen in het westen van het land. In de nachten komt het op uitgebreide schaal tot vorst.