Arrestatie na sabotage Duitse hogesnelheidslijn

De man wordt vervolgd voor onder meer poging tot moord. Hij had over een lengte van 80 meter rails los gedraaid. Dat had tot een ontsporing kunnen leiden. Het treinverkeer op het traject moest vrijdag worden onderbroken.

De politie kon de verdachte in de buurt van Keulen aanhouden. De autoriteiten melden nog niets over het motief. Zij kwamen de man op het spoor door een verklaring waarin hij de daad opeiste, zo melden media. De tekst was ook gericht aan regeringsleider Angela Merkel. De man zou dakloos zijn en enkele maanden geleden zijn vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat daar voor afpersing.