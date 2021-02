Huurder die huilt als wolf uit dure flat gezet

De man tikte maandelijks 2200 euro huur per maand af aan woningcorporatie Eigen Haard. Alle omringende buren hebben een koopwoning, hij was de enige huurder in het gebouw. Na meldingen van buurtbewoners over zijn ’harde ijselijke kreten’ ging Eigen Haard op bezoek en moest hij ook op het hoofdkantoor langskomen.

Klachten

Begin vorig jaar gaf de bewoner toe dat de klachten klopten. Hij liet weten onder behandeling te zijn bij een psychiater en medicatie te gebruiken. Ook vertelde hij dat het hem lukte om steeds langere periodes geen geluidsoverlast te veroorzaken, zo schrijft AT5.

De bewoner zou ook toestemming hebben gevraagd om een geluidsdichte cabine te plaatsen, zodat hij zijn buren niet meer tot last zou zijn.

Politie 13 keer gebeld

Een paar weken later liep het echter toch weer uit de hand. Buren vertelden aan Eigen Haard dat er drie dagen achtereen geluidsoverlast was. De politie was in die tijd maar liefst dertien keer gebeld.

Ook de geluidsdichte cabine mocht niet baten: de klachten bleven komen. Er volgde een meetrapport waaruit blijkt dat de man inderdaad teveel geluid maakt. ,,Verder zijn ook dierlijke geluiden hoorbaar, klinkt als een huilende wolf”, citeert AT5 het rapport. Er volgde een kort geding tussen Eigen Haard en de bewoner.

De kantonrechter concludeerde dat er geen zicht is op verbetering. Ontruiming is nu toegestaan.