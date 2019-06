Levenslang dreigt voor leider bizarre seks-sekte

De 58-jarige Raniere is medeoprichter van de zelfhulporganisatie Nxivm. De bizarre misstanden kwamen aan het licht nadat een journalist Frank Parlato vorig jaar onthulde dat 70 à 80 vrouwen ‘gevangen zaten’ in de sekte.

Volgens de journalist waren de vrouwen erin geluisd: ze hadden naaktfoto’s gegeven en pijnlijk details over hun leven verteld. Daardoor waren ze chantabel geworden en fungeerde als seksslaven.

De vrouwen moesten 24 uur per dag beschikbaar zijn en werden verplicht andere leden te rekruteren. De lugubere verborgen afdeling werd ‘DOS’ genoemd, Latijn voor Dominus Obsequious Sororium: meester van de slavenvrouwen. Ook claimde de journalist dat de slachtoffers bewust werden ondervoed. Omdat Raniere op magere vrouwen viel.

Een getuige bevestigde tijdens de zitting gisteren de bizarre misstanden. De openbaar aanklager noemde Raniere een moderne Svengali, die huwelijken, carrières en levens verwoestte, schrijft The Guardian. Het onderkomen van de sekte – een van de gebouwen herbergde een kerker - was volgens de aanklager net de set van een horror-film. Getuigen hoorden een vrouw schreeuwen terwijl ze werd gebrandmerkt. Ook vertelden ze over bizarre sekstaferelen.

Tijdens de zitting in New York hield Raniere gisteren zijn kaken op elkaar. Zijn advocaat claimde dat alles op basis van gelijkwaardigheid was gebeurd, schrijft de krant. ,,Hij heeft geen sekte nodig om intiem te zijn met vrouwen”, aldus de strafpleiter.

De sekte wist meerdere bekende vrouwen aan zich te binden, zoals actrice Allison Mack en de vermogende Claire Bronfman. Raniere werd onder meer vervolgd voor afpersing en het bezit van kinderporno. 25 september wordt duidelijk of hij levenslang de bak in draait.