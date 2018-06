’Britten belangrijk voor EU’

,,Wij als Europese ministers van Financiën zijn zeer vastbesloten om Groot-Brittannië binnen de EU te houden'', zei Dijsselbloem. ,,Londen is een belangrijk financieel centrum waar veel werk wordt gedaan voor heel Europa. Ook in politiek opzicht is het cruciaal dat wij de unie volledig intact houden.''

De Britse bevolking bepaalt op 23 juni in een referendum of het land tegen aangepaste voorwaarden lid blijft van de EU. Dijsselbloem zei te hopen dat de Britten zich bewust zullen zijn van de wederzijdse politieke en economische belangen die op het spel staan als zij straks in het stemhokje staan.