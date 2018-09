Omkopen politie lukt niet

De man werd direct boos toen de politie hem wilde laten blazen. Hij had geen tijd voor ’deze onzin’ en wilde naar huis. De Tilburger zei tegen zijn bijrijdster dat hij ’dit wel even zou regelen’ en trok zijn portemonnee. „Kennelijk met de bedoeling om de agenten om te kopen”, aldus de politie. De agenten lieten weten dit gedrag niet te tolereren.

Omdat de automobilist niet mee wilde werken aan de blaastest, werd hij aangehouden. Daarop schopte en bespuugde de man de agenten. Die hebben hem uiteindelijk met pepperspray bedwongen en in de boeien geslagen. De man zit vast in een cel in Breda.