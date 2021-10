Minutenafteller op stations Eindhoven en Den Bosch

De NS laat maandag weten dat op die manier reizigers een betere inschatting kunnen maken: snel doorlopen om de trein te halen, of toch maar op de volgende wachten.

De test is bedoeld om te bekijken of een soepele instap ervoor kan zorgen dat treinen nog stipter rijden. De proef duurt één maand. Als de proef succesvol blijkt, wordt bekeken of de afteller landelijk kan worden ingevoerd.

„De minutenafteller geeft aan hoeveel tijd reizigers nog hebben tot aan het vertrek van de trein”, aldus een woordvoerder van de NS. „Op de perronborden telt de minutenafteller af vanaf 5 minuten. Op de borden bij de roltrap is dit vanaf 7 minuten, om reizigers bij de roltrappen eerder op de hoogte te stellen van het aantal minuten dat ze nog hebben voordat de trein vertrekt. Vanaf 59 seconden voor de geplande vertrektijd zien reizigers ”0 minuten” op het perronbord staan.”